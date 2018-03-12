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Главные новости Курганской области
17:00  12 марта 2018 0

Мэрия Кургана выплатила «Водному Союзу» долг по ремонту изношенных коммуникаций

Устранение последствий коммунальной аварии. Курган, камаз, дорожные знаки, объезд, водный союз, движение перекрыто, ремонтные работы, знак кирпич
В городе регулярно происходят аварииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Кургана полностью выплатила АО «Водный Союз» обещанную 2017 году субсидию. Остаток составлял около 32 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе «Водного союза».

Все полученные средства были незамедлительно перечислены подрядчикам и поставщикам компании за проведенные работы и поставку оборудования. Как уточнил главный инженер ресурсоснабжающей организации Владимир Шаляпин, в общей сложности мэрия перечислила «Водному Союзу» чуть более 57 миллионов рублей.

На эти средства была произведена замена насосного и электрического оборудования на насосных станциях и очистных сооружениях, проведен ремонт участков водопровода и канализации, имеющих наибольшую степень износа, заменены задвижки на сетях водопровода, устранены крупные аварийные ситуации. Износ канализации в городе, по данным «Водного союза», по-прежнему составляет 93%, труб водоснабжения — 76%.

Изначально речь шла о выделении компании 150 миллионов рублей, однако из-за затянувшихся конкурсных процедур стало ясно, что удастся реализовать менее половины от намеченного объема работ. Предполагалось, что деньги в полном объеме поступят в ресурсоснабжающую организацию до 18 октября 2017 года.

Татьяна Жаткина
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