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Главные новости Курганской области
15:18  22 января 2018 0

В Кургане есть деньги на уборку несуществующего снега, но нет на текущие трубы. Мэрия прикрылась бюджетниками

Совещание у Губернатора. Курган, водный союз, курганский водоканал, откачка канализации
С наступлением холодов аварии участилисьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов объяснил задержку с выделением субсидии акционерному обществу «Водный союз» (арендует сети «Курганводоканала») необходимостью повышения зарплат бюджетникам. Об этом говорится в письменном ответе, опубликованном на сайте ресурсоснабжающей компании.

Вместо запланированной в 2017 году субсидии в 72 млн рублей администрация Кургана выплатила лишь 23,5 млн рублей. Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе АО «Водный союз», с начала 2018 года ситуация никак не изменилась. При этом еще в начале декабря администрация города составила график, согласно которому сумму планировалось погасить до конца года.

«Мы должны сторонним организациям около 32 млн рублей», — ранее сообщал и. о. директора АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Он подчеркивал, что все штрафные санкции от подрядчиков намерен переадресовать в мэрию Кургана. В пресс-службе администрации Кургана не смогли ответить, были ли средства, выделенные «Водному союзу», целевыми. Городские депутаты, вместе с тем, уверены, что не принимали в прошлом году решение о перераспределении средств.

В компании «Водный союз» неоднократно заявляли, что работают в себе в убыток и не могут обеспечить обновление ветхих сетей в городе. Сейчас износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%.

Напомним также, что в конце года возмущение горожан вызвала уборка в Кургане несуществующего снега. В декабре, несмотря на аномально низкое количество осадков, муниципальные службы отчитались, что с территории Кургана было вывезено 4,3 тысячи тонн снега. Курганцы сняли видео, на котором по бесснежным улицам ездят колонны коммунальных машин. Также в мэрии заявили, что не планируют выделение новой субсидии «Водному союзу, однако на пресс-конференции в начале 2018 года губернатор Курганской области Алексей Кокорин не исключил такой возможности.

«URA.RU» направило письменный запрос в администрацию Кургана, чтобы уточнить все обстоятельства ситуации.

Татьяна Жаткина
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