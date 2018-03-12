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17:20  12 марта 2018 0

Ямальцы пойдут на выборы трезвыми. В Новом Уренгое запретили продажу алкоголя

Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, касса, мелочь, алкоголь, магазин, кассирша
В новоуренгойских магазинах на два дня прекратят продажу алкоголяФото: Илья Московец © URA.RU

Администрация нового Уренгоя запретила розничную продажу алкогольной продукции на два дня, в том числе и в день выборов президента РФ 18 марта. В официальном сообщении пресс-службы администрации города говорится, что запрет связан с проведением национального праздника.

«В связи с проведением Праздника народов Севера ограничивается розничная продажа алкогольной продукции с 10-00 часов 17 марта 2018 года до 22-00 часов 18 марта 2018 года», — говорится в сообщении администрации Нового Уренгоя. Новый Уренгой — единственный город на Ямале, где будет запрещена продажа алкогольной продукции. В остальных муниципалитетах подобных мер не вводят.

Добавим, что в данный момент ямальский парламент работает над списком «дней трезвости», согласно которому во всем регионе будет запрещена продажа алкоголя. Муниципалитетам хотят также дать право расширять список этих дней по своему усмотрению. При этом в настоящий момент каждый муниципалитет ежегодно самостоятельно издает подобный список. Как правило, в него входят крупные государственные праздники и дни городов.

Вячеслав Егоров
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