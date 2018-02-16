На Ямале введут «дни трезвости» и запретят продажу алкоголя

15:05 16 февраля 2018 2

Продажу алкоголя запретят по праздникам Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания ЯНАО продумывают перечень так называемых «дней трезвости». В эти дни муниципалитеты смогут полностью запретить продажу алкогольной продукции. Об этом «URA.RU» рассказал депутат Марат Абдрахманов.

Сейчас парламентарии изучают уже существующий опыт ямальских городов. Во многих муниципалитетах региона принято вводить ограничения на продажу алкоголя в праздничные дни, например в День Победы или в День города.

«Мы хотим все это проанализировать и составить список дней, в которые можно будет ограничивать продажу. А муниципалитеты уже сами будут решать, запрещать или не запрещать алкоголь в эти дни. Но сначала надо просчитать, какой это даст эффект и какие могут возникнуть риски», — рассказал депутат.

С аналогичной инициативной выступал региональный департамент АПК еще осенью прошлого года. Тогда предлагалось, чтобы «сухой закон» действовал на всей территории округа во время государственных праздников, а муниципалитеты могли по своему усмотрению запрещать продажу алкоголя и в другие дни.

Отметим, что ямальский парламент продолжает борьбу с алкоголизацией населения. Так, на последнем заседании Заксобрания были приняты поправки в региональные акты, которые запретили продавать алкоголь в так называемых «рюмочных». Это, по сути, обычные магазины, которые установили у себя несколько столов, назвались местом общественного питания и торговали спиртным в ночное время. Эту лазейку недавно прикрыли в федеральном законодательстве, теперь изменения внесли и в региональные акты.

А вот идею о сокращении часов продажи алкоголя в округе пока отложили. Законопроект завис на стадии разработки, и пока нет ни каких предпосылок к его продвижению.