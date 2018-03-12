Белые медведи время от времени приходят в вахтовый поселок
Белый медведь неожиданно пришел в вахтовый поселок Сабетта на берегу Обской губы в Карском море. Хищник появился в вагоне-городке и переполошил вахтовиков. Медведь прошел по поселку, время от времени пытаясь войти в какой-нибудь вагончик. Один из рабочих вышел на улицу с лопатой и громким криком прогнал животное.
По словам автора видео Александра Игнатова, медведи время от времени приходят в поселок, привлекаемые запахами из столовой, сообщает ИА «Север-Пресс». По словам вахтовика, пограничники периодически отпугивают медведей ракетницами.