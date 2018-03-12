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12 марта 2018
17:58  12 марта 2018 0

«Это люди другой генерации». Почему Путин заинтересовался «Лидерами России» и как они изменят облик страны

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Президенту доложили о талантах победителей, и он проявил к ним интересФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конкурс «Лидеры России» стал мощным социальным лифтом для лучших управленцев. Президент РФ Владимир Путин придал мероприятию серьезный статус, лично встретившись с победителями. На этой встрече месяц назад он сказал, что ими заинтересовались работодатели в самых высоких структурах. Сейчас пошла уже вторая волна назначений в федеральные министерства, госкорпорации и региональные правительства. Среди получивших высокие посты двое уральцев — тюменец Максим Скворцов и челябинка Ольга Углева. Эксперты, опрошенные «URA.RU», объяснили, почему президент придает такое значение кадрам и как конкурс изменит облик исполнительной власти в стране.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в разговоре с «URA.RU» отметил, что президент России Владимир Путин придал конкурсу серьезный статус. «Для победителей конкурс стал мощным социальным лифтом. Это очень позитивный опыт. Президент лично встретился с победителями, а затем под его кураторством прошло решение о назначениях победителей на высокие посты. Уже вторая волна назначений». По словам Данилина, теперь в России есть «та планка, к которой нужно стремиться в плане кадровых выдвижений». «Этот уровень задал президент», — говорит он.

В правительство влили «свежую кровь» после встречи «Лидеров России» с Путиным. Вторая волна назначений затронула и уральцев

Доцент факультета политологии МГУ Максим Вилисов считает, что Россия с появлением данного конкурса приобрела новый канал для пополнения и омоложения управленческой элиты, а в перспективе и элиты политической, «если люди, отобранные таким образом, себя проявят во власти должным образом». Политолог отметил, что Путин, несмотря на плотный график, нашел время встретиться с победителями. «Каждый из тех, кто присутствовал на встрече, оказался интересным. Президенту, видимо, доложили о полученных результатах (способностях конкурсантов), и он проявил интерес, а дальше он, по сути, им лично пообещал, что ими займутся».

Эксперт подчеркнул, что если конкурс продолжится и в исполнительную власть будут приходить классные управленцы, то облик России изменится: «они вокруг себя пространство будут менять». «Это люди другой генерации. Они достигли всего сами. Сталкивались с трудностями и уже научились их преодолевать. Они научились работать в современной среде бизнеса и управления, а кто-то ведь и в общественной сфере занят. Это люди не будут пасовать перед сложностями — они способны решать серьезные задачи», — утверждает Вилисов.

Данилин признался, что и сам принимал участие в конкурсе, дошел до финала и испытал на себе, что значит соревноваться с лучшими. «Испытания заставляли «серьезно напрячься. Победители конкурса — одни из самых успешных и амбициозных менеджеров России», — уверен Данилин. Максим Вилисов напомнил, что в финале «Лидеров России» организаторы конкурса в лице РАНХиГС пообещали, что планируют второй тур. «Было бы хорошо, если бы эта история не была разовой акцией, а превратилась в постоянно действующую систему с продвинутыми критериями отбора и проекцией на обучение», — говорит он.

Семен Гринберг
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