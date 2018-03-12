В России к ЧМ-2018 появится новый дорожный знак

18:52 12 марта 2018 1

Нововведение коснется движения автобусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В министерстве транспорта Российской Федерации предложили ввести новый дорожный знак, запрещающий движение автобусов. По мнению инициаторов, нововведение должно повысить меры безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект постановления опубликовали на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Дорожный знак представляет собой круг в формате и размерах дорожного знака 3.4 „Движение грузовых автомобилей запрещено“ с размещенным внутри символическим изображением автобуса, изображенным на знаке дополнительной информации (табличке)», — говорится в документе. Планируется, что новый знак установят к 1 июня 2018 года. Он будет запрещать движение автобусов. Однако меры не коснутся транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и передающего информацию в транспортную дирекцию ЧМ-2018, а также автобусов, которым в МВД разрешили движение.

Ранее стало известно, что местные власти будут осуществлять полный контроль над дорогами. Соответствующий законопроект вступит в силу 31 декабря 2018 года, напоминает «Национальная служба новостей». Так, регионы будут принимать законы, запрещающие платные стоянки на придомовых территориях.