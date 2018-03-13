В США признали отсутствие доказательств сговора России с Трампом

06:38 13 марта 2018 0

В США признали, что Россия не оказала влияние на выборы президента Америки Фото: depositphotos.com © URA.RU

Комитет по разведке палаты представителей США не смог найти доказательств сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией. Об этом заявил конгрессмен Майк Конуэй.

«Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи», — цитирует «Федеральное агентство новостей» политика. Также он добавил, что к общему выводу пришли и сотрудники ЦРУ, которые занимались расследованием «вмешательства России» в выборы американского президента.

По словам Конуэя, доклад по итогам расследования насчитывает примерно 150 страниц и будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии во вторник, 13 марта, пишет RT. Конгрессмен считает, что демократы внесут существенные коррективы в документ, однако в нем все же будет отражено, что Россия не оказала влияния на выборы президента США.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил, что не видел никаких доказательств сговора России и предвыборного штаба Дональда Трампа во время выборов в 2016 года в США. В то же время в феврале Минфин Соединенных Штатов предъявил обвинение 13 россиянам во вмешательство в политические процессы Америки.