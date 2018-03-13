Российским трансгендерам могут запретить менять пол в документах

11:47 13 марта 2018 4

Отсутствие запрета может привести к подрыву традиционных ценностей, заявили на Съезде родителей России Фото: Александр Константинов © URA.RU

В России озвучена инициатива о законодательном запрете трансгендерам смены пола в паспорте и других официальных документах. Резолюция Съезда родителей России будет направлена президенту и в профильные ведомства.

По словам одного из организаторов Съезда, главы Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, отсутствие запрета грозит привести к увеличению числа тех, кто хочет сменить пол. По ее мнению, это приведет к подрыву традиционных ценностей, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, Леткова заявила, что операции по смене пола и последующая «коррекция» документов способны фактически легализовать однополые браки.

Председатель Ассоциации считает, что «пол, полученный однажды, — это определенный набор хромосом», который не меняется операцией. «Если человек что-то себе отрезал, это не значит, что должен меняться пол в его паспорте… Наше государство не должно вступать в такое же болото, в какое попала Европа, которая пошла на поводу у таких людей», — цитирует Леткову RT.

Ранее «URA.RU» подробно освещало историю Юлии Савиновских из Екатеринбурга: в августе 2017 органы опеки отобрали у нее двух приемных сыновей после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. Против нее сработал и тот факт, что она вела в Интернете блог от лица трансгендера. В ее защиту выступили многие известные люди, в том числе российские звезды и депутаты. Но система оказалась сильнее: сначала Орджоникидзевский суд отказал Савиновских в восстановлении опеки над детьми. Небольшая надежда появилась, когда Свердловский облсуд, рассмотрев дело в апелляции, отправил его на новое рассмотрение. Но 5 февраля 2018 года было озвучено решение суда не возвращать приемных детей в семью Савиновских. Позже адвокат получил мотивировочную часть решения, в которой суд признает Юлию мужчиной, а ее брак — однополым.