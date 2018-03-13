11:18 13 марта 2018 2

Мужчина потерялся из-за темноты и непогоды Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области спасли лесоруба, который едва не замерз посреди степи. О пропаже мужчины в полицию заявил его друг, с которым они вместе ходили за дровами.

Как выяснилось позже, причиной происшествия стала непогода. Двое жителей Лебяжьевского района в снежный день отправились на отведенную им делянку. Пока приятели заготавливали дрова, проселочные дороги замело. Из-за глубокого снега груженный дровами автомобиль не смог выехать на дорогу, поэтому мужчины приняли решение бросить машину и пройти пять километров до трассы пешком.

Тем временем стемнело, похолодало и усилилась метель. Когда один из лесорубов дошел до дороги, он обнаружил, что его товарищ отстал. Телефона у последнего при себе не было. Тогда лесоруб обратился за помощью к полицейским. Как рассказали в пресс-службе управления МВД по Курганской области, на поиски 27-летнего мужчины вышел весь личный состав отделения «Лебяжьевское». Двое полицейских двинулись на снегоходе в сторону леса. Потерявшегося удалось обнаружить в трех километрах от трассы, он лежал в сугробе. С диагнозом «сильное переохлаждение» жителя села Лебяжье увезли в больницу. Сейчас состояние пациента оценивают как удовлетворительное, уточнили в полиции.