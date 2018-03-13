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Главные новости Пермского края
13:26  13 марта 2018 1

В Перми скончалась 17-летняя девушка, пострадавшая при ДТП со скорой помощью

Скорая помощь, авария, скорая помощь
В ДТП со «скорой» появились жертвыФото: depositphotos.com

В пермской медсанчасти №9 скончалась 17-летняя пассажирка «Лады Весты», которая получила травмы во время аварии с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает Евгений Фридман — владелец компании, которая оказывает транспортные услуги Пермской станции скорой медпомощи.

«Печальная новость: пассажирка автомобиля Lada Vesta, к большому сожалению, скончалась вчера, в 21:35, ей было всего 17 лет», — написал он в Facebook. Напомним, двое других участников ДТП находятся в состоянии ближе к тяжелому также в МСЧ №9. Всего при происшествии пострадали шесть человек, четверых госпитализировали. Во время аварии «скорая» перевозила пациента в ГКБ №2.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в центре Перми произошло страшное ДТП. По предварительной информации, автомобиль «Лада Веста» без госномеров выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи. 24-летнего подозреваемого, который скрылся с места аварии, задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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