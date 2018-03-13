Жители Заречного опровергли слухи о ЧП на БАЭС

17:49 13 марта 2018 0

Слухи о радиации распространяли на форумах Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Сети началась паника вокруг временно не работавшего четвертого энергоблока Белоярской атомной электростанции в Свердловской области. Инициатором волнения пользователей стал экономист Владислав Иноземцев, предрекший электростанции судьбу второго Чернобыля. Сообщение Иноземцева вызвало интерес к Уралу и спровоцировало обсуждение далеко за пределами Заречного, где расположена БАЭС.

Иноземцев опубликовал статью, взятую им с ресурса блогов, в которой заподозрили, что на БАЭС что-то происходит из-за отключения энергоблока. «В декабре, после года работы, новый четвертый блок Белоярской АЭС отправили на плановый ремонт, — говорится в статье. — Ремонт должен был закончиться в январе, но продолжается до сих пор. С середины февраля на плановый ремонт отправлен третий блок электростанции. Следовательно, сейчас Белоярская АЭС электричество совсем не производит».

Автор статьи, ссылаясь на анонимные источники, нарисовал апокалиптическую картину, которая сейчас складывается на электростанции. По его данным, энергоблок не удается запустить из-за того, что не удалось провести перегрузку топлива, так как люди боятся и отказываются идти в активную зону.

В пресс-службе БАЭС отреагировали на слухи категорично: «Проводился плановый ремонт, который начался в декабре и завершился 11 марта. Энергоблоки на станции работают непрерывно, если один отключают, то работает другой. Плановые ремонты проводятся регулярно два раза в год. Проводятся профилактические мероприятия, перегрузка топлива. Ядерное топливо никогда не перегружают вручную», — сообщил «URA.RU» Андрей Яшин, руководитель пресс-службы БАЭС. В Росатоме на просьбу «URA.RU» прокомментировать слухи в Сети отметили, что четвертый энергоблок возобновил работу после «плановой перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования». Сейчас плановые работы продолжаются на третьем энергоблоке.

По словам одной из журналисток Заречного, БАЭС работает, паники в городе нет: «Муж спокойно ходит на работу. Заметьте, спокойно, а не как в последний бой».