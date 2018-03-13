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13 марта 2018
Главные новости 
19:19  13 марта 2018 0

«Тюменский гопник — это состояние души!». Водонаева призналась в любви к русскому хип-хопу. ВИДЕО

Алёна Водонаева, водонаева алена
В ролике Алена Водонаева едет в авто и крутит песню из 90-хФото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Уроженка Тюмени и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева поделилась с подписчиками старым хип-хоп хитом, пояснив, что суровый региональный нрав из нее до сих пор не выветрился.

«Тюменский гопник это не региональная принадлежность. Тюменский гопник — это состояние души!» — подписала она видео, которое выложила на своей странице в Instagram. «Как здорово с оттягом дать кулаком по морде. Растаману в милиции не везет, потому он туда и не идет», — поется в припеве, который опубликовала звезда соцсетей.

Речь идет о треке группы White Hot Ice «Растаман». Команда сформировалась в 1992 году.

Семен Гринберг
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