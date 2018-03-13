19:19 13 марта 2018 0

В ролике Алена Водонаева едет в авто и крутит песню из 90-х Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Уроженка Тюмени и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева поделилась с подписчиками старым хип-хоп хитом, пояснив, что суровый региональный нрав из нее до сих пор не выветрился.

«Тюменский гопник это не региональная принадлежность. Тюменский гопник — это состояние души!» — подписала она видео, которое выложила на своей странице в Instagram. «Как здорово с оттягом дать кулаком по морде. Растаману в милиции не везет, потому он туда и не идет», — поется в припеве, который опубликовала звезда соцсетей.

Речь идет о треке группы White Hot Ice «Растаман». Команда сформировалась в 1992 году.