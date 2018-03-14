{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 марта 2018
13 марта 2018
07:01  14 марта 2018 0

Экс-премьер Франции раскритиковал Терезу Мэй за обвинения России в отравлении Скрипаля

Раффарен считает, что премьер-министр Великобритании «зашла слишком далеко»ФОТО: Wikimedia Commons, Claude TRUONG-NGOC
новость из сюжета:
Россию обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля
все новости сюжета

Бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен заявил, что премьер-министр Великобритании «зашла слишком далеко» со своими высказываниями о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я считаю, что Тереза Мэй зашла слишком далеко в своей реакции, с которой она выступила, не дождавшись точных элементов, позволяющих выдвигать обвинения», — цитирует RT Раффарена, который также призвал воздерживаться от эскалации слов, провокаций.

Кроме этого, экс-премьер добавил, что российское общество расценивает эти обвинения как «фактор насилия и агрессии западного мира против России».

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые сейчас находятся в коме. Российская сторона отрицает причастность к произошедшему.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров