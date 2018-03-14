Экс-премьер Франции раскритиковал Терезу Мэй за обвинения России в отравлении Скрипаля

07:01 14 марта 2018 0

Раффарен считает, что премьер-министр Великобритании «зашла слишком далеко» ФОТО: Wikimedia Commons, Claude TRUONG-NGOC

Бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен заявил, что премьер-министр Великобритании «зашла слишком далеко» со своими высказываниями о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я считаю, что Тереза Мэй зашла слишком далеко в своей реакции, с которой она выступила, не дождавшись точных элементов, позволяющих выдвигать обвинения», — цитирует RT Раффарена, который также призвал воздерживаться от эскалации слов, провокаций.

Кроме этого, экс-премьер добавил, что российское общество расценивает эти обвинения как «фактор насилия и агрессии западного мира против России».

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые сейчас находятся в коме. Российская сторона отрицает причастность к произошедшему.