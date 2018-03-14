14:45 14 марта 2018 0

Телеведущий намекнул на интересный состав дыма над городом Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на «Первом канале» рассказал о погоде в Челябинске. По его словам, город окутал смог с «резким химическим запахом», но жители этого не замечают.

«Новость, связанная с погодой, она пришла из Челябинска. Там неблагоприятные метеоусловия: есть безветренная погода и, по свидетельствам очевидцев, над городом стоит густая пелена смога, плохая видимость, и в воздухе ощущается резкий химический запах. Назовем это „не самая радужная весна в Челябинске“: серо, грязно и пасмурно. Радует одно: сами челябинцы это не замечают благодаря смогу, которым они дышат», — заявил Ургант. В качестве иллюстрации того, как, по его мнению, жители города видят мир, он показал зрителям фото, раскрашенное в галлюциногенной манере.

Как писало «URA.RU» ранее, уже несколько дней челябинцы жалуются на смог, установившийся над городом. Из-за безветренной погоды весь дым с промышленных предприятий оседает в жилых кварталах. Областные власти заявляют, что нашли решение экологических проблем и скоро направят соответствующую комплексную программу развития в Министерство природных ресурсов и экологии России, глава которого в начале марта с официальным визитом посетил Южный Урал.