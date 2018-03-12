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Главные новости Челябинской области
10:13  12 марта 2018 8

«Нас травят, как тараканов!» Челябинцы снова задыхаются от смога. ФОТО

Челябинцы задыхаются из-за плотного смогаФото: группа «Типичный Челябинск», ВКонтакте»
новость из сюжета:
Смог накрыл Челябинск
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Социальные сети заполнены возмущенными сообщениями жителей Челябинска, которые жалуются на густую пелену смога, накрывшую весь город в ночь с 11 на 12 марта. Пользователи спорят о причинах ее возникновения: одни утверждают, что город погрузился в туман, другие — в облако из выбросов.

По одной из версий, плотный туман появился из-за перепада температур. «Настолько народ накручен темой выбросов, что туман — это не туман, а выбросы», «У выбросов и запах есть, и выглядит по-другому. А тут лишь явление, похожее на туман или как раз он самый», — пишут пользователи в группе «Типичный Челябинск».

«Какой, к чертям, туман, воняет, как на пожаре. Местные, видимо, уже привыкли к запаху „тумана“, из Кыштыма ехал, всю дорогу солнце, здесь же темень», «Задолбали. Люди загибаются, а им все туман.ТУМАН ЧЕРНЫМ НЕ КОПТИТ ИЗ ТРУБ!», «У нас этот дым уже в квартире», «Непрерывно пожарная сигнализация срабатывает. Такого реально никогда не было», «Кашель уже не прекратить! Нас уже травят, как тараканов!», «Через мокрое полотенце дышим», «Дерет и свербит в глотке», «Запах гари!!! Во рту привкус горечи!», «Все машины едут на аварийках, в трех метрах ничего не видно», «Я звонила в Москву только что, записали мой телефон и мою жалобу, сказали перезвонят. А пока задыхаемся», — в отчаянии комментируют ситуацию другие пользователи.

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Фото: группа «Типичный Челябинск», «ВКонтакте»

В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что формированию высокого уровня загрязнения воздуха 12 марта способствует медленная смена процессов в атмосфере. В ведомстве предостерегли от ДТП, которые могут случиться в результате нарушения видимости. В Росгидромете предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности с 23:00 11 марта до 19:00 13 марта на территории Челябинска и предложили сократить выбросы с 08:00 9 марта до 19:00 13 марта отдельным предприятиям Челябинской области.

Ксения Томашова
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