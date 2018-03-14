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14 марта 2018
17:05  14 марта 2018 0

Ямалец пытался сорвать рейс «Аэрофлота», предчувствуя крушение. «Вы все трупы, все сдохнете»

Клипарт. Уфа, Москва, облака, полет, аэрофлот
Пассажир утверждал, что крыло самолета неисправноФото: Илья Московец © URA.RU

Утренний рейс «Аэрофлота» из Москвы в Салехард был задержан из-за неадекватного пассажира. По свидетельствам очевидцев, разгоряченный ямалец бегал по салону и громко матерился, боясь крушения самолета.

Инцидент произошел незадолго до вылета самолета из аэропорта Шереметьево сегодня утром, 14 марта. Молодой человек начал нецензурно выражаться в адрес пассажиров и членов экипажа. По одной из версий, неадекватному ямальцу показалось, что самолет может рухнуть. «Вы все трупы, все сдохнете, самолет разобьется — я видел трещину на крыле», — приводит слова дебошира издание «Красный север».

В итоге бортпроводники вызвали службу охраны аэропорта, которая и задержала дебошира. В пресс-службе «Аэрофлота» на вопрос корреспондента «URA.RU» о происшествии пообещали прокомментировать инцидент позднее.

Сергей Макеев
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