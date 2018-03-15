10:34 15 марта 2018 1

Бузова якобы устроила дебош после выступления Фото: личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Певица из Кургана Елена Темникова рассказала, что Ольга Бузова якобы сломала дверь гримерки в Оренбурге, когда была там с концертом. После этого помещение освятили.

Певица разместила на своей странице в Instagram видео из гримерки в Оренбурге, куда она прилетела вскоре после концерта Бузовой. «Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда или нет», — прокомментировала кадры с разбитой дверью Темникова. Далее она добавила: «Жаль, что я это не сняла. Я сказала: „Ну там, наверное, энергия плохая, раз буянил человек“. Тетя сказала: „Ее освятили, гримерку!“ Боже мой, ужас какой». Вскоре после размещения видеозаписи она исчезла, пишет портал «Дни.ру». Но видео успели скопировать.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Некоторые решили, что Темникова пытается пиариться на имени Бузовой: «Мда, кто на что горазд, Темникова завидовала бы меньше»; «Фу — фу мерзкая, можно Темникову тоже не слушать»; «На концерты к Темниковой столько людей не ходит, как к Бузовой». Другие осудили поведение Бузовой: «Мда, Бузова больная на голову просто». Кто-то вспомнил о дружбе певиц: «Ну прям подруга была Бузовой, теперь косвенно над ней глумится»; «Обе бессовестные лицемерки».

Напомним, что Бузова перед новогодними праздниками подняла цену за свои выступления на корпоративах до двух с половиной миллионов рублей, сообщал портал Newinform.com. До этого цена на ее выступления составляла около полутора миллионов рублей. Сейчас врачи запрещают певице выступать из-за травмы ноги, которую она получила во время танца на своем концерте на Дальнем Востоке, как пишут argumenti.ru. Но звезда не прерывает тур и ежедневно ставит болезненные уколы.