Никиту Михалкова госпитализировали

16:41 15 марта 2018 0

Никита Михалков получил незначительную травму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский режиссер Никита Михалков травмировался во время рабочего визита в Нижний Новгород. Он поскользнулся и упал, после чего его отвезли в больницу.

«Действительно, он поскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование», — приводит слова представителя Михалкова портал «Газета.ру». Серьезных повреждений медики у режиссера не обнаружили, поэтому он примет участие во всех запланированных встречах и продолжит свою поездку.

Как ранее сообщало «URA.RU», Никита Михалков накануне выступил на форуме «Россия — страна возможностей», где продемонстрировал свою программу «Бесогон» и рассказал о ложных ценностях соцсетей. Затем режиссер прочел лекцию об истинном патриотизме и феномене русской души. При этом сложилось впечатление, что ему не удалось в той же степени впечатлить молодых зрителей, как другим спикерам.