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15 марта 2018
Главные новости Москвы
16:41  15 марта 2018 0

Никиту Михалкова госпитализировали

Всероссийский форум
Никита Михалков получил незначительную травмуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский режиссер Никита Михалков травмировался во время рабочего визита в Нижний Новгород. Он поскользнулся и упал, после чего его отвезли в больницу.

«Действительно, он поскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование», — приводит слова представителя Михалкова портал «Газета.ру». Серьезных повреждений медики у режиссера не обнаружили, поэтому он примет участие во всех запланированных встречах и продолжит свою поездку.

Как ранее сообщало «URA.RU», Никита Михалков накануне выступил на форуме «Россия — страна возможностей», где продемонстрировал свою программу «Бесогон» и рассказал о ложных ценностях соцсетей. Затем режиссер прочел лекцию об истинном патриотизме и феномене русской души. При этом сложилось впечатление, что ему не удалось в той же степени впечатлить молодых зрителей, как другим спикерам.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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