Захарова обвинила Великобританию в сокрытии обстоятельств отравления Скрипаля

18:37 15 марта 2018 0

Мария Захарова уверена, что Лондон скрывает правду о резонансном деле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила министру обороны Великобритании Гэвину Уильямсону, посоветовавшему России «заткнуться». Российский дипломат считает, что ничего другого от страны, скрывающей материалы расследования, ожидать не приходится.

«Что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химиоружия? Лондону есть что скрывать», — пишет Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, что слова Захаровой стали ответом на заявление министра обороны Великобритании. В ходе своего выступления в Бристоле Уильямсон заявил, что Лондон будет следить за реакцией Москвы на выдворение российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Виктора Скрипаля. Он также подчеркнул, что власти Соединенного королевства готовы ужесточить меры против России.