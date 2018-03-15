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15 марта 2018
20:25  15 марта 2018 0

Дочь банкира Тинькова продегустировала вина на 5 млн рублей. ВИДЕО

Дарья Тинькова часто публикует в соцсетях фото с бутылками самых дорогих винФото: Дарья Тинькова, Instagram

Дочь российского предпринимателя Олега Тинькова Дарья за год продегустировала вина на сумму 5 млн рублей. Фотографии с бутылками вина дочь миллиардера регулярно размещает в соцсетях.

На основе постов Тиньковой в Instagram журналисты подсчитали, что за год на одни только спиртные напитки она потратила несколько миллионов рублей, пишет портал super.ru. К примеру, одно из самых любимых вин Дарьи Тиньковой и ее отца — Richebourg Henri Jayer 1982-го года — стоит почти полтора миллиона рублей. Также в «коллекцию» Дарьи попало Henri Jayer Cros Parantous 1990-го года за 931 тысячу 600 рублей.

Между тем сам Тиньков в конце прошлого года отметил свой юбилей в элитном тюменском ресторане. Для празднования такого события он выбрал Тюмень в том числе потому, что в этом городе живет его мать.

Софья Стеклова
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