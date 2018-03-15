20:25 15 марта 2018 0

Дарья Тинькова часто публикует в соцсетях фото с бутылками самых дорогих вин Фото: Дарья Тинькова, Instagram

Дочь российского предпринимателя Олега Тинькова Дарья за год продегустировала вина на сумму 5 млн рублей. Фотографии с бутылками вина дочь миллиардера регулярно размещает в соцсетях.

На основе постов Тиньковой в Instagram журналисты подсчитали, что за год на одни только спиртные напитки она потратила несколько миллионов рублей, пишет портал super.ru. К примеру, одно из самых любимых вин Дарьи Тиньковой и ее отца — Richebourg Henri Jayer 1982-го года — стоит почти полтора миллиона рублей. Также в «коллекцию» Дарьи попало Henri Jayer Cros Parantous 1990-го года за 931 тысячу 600 рублей.

Между тем сам Тиньков в конце прошлого года отметил свой юбилей в элитном тюменском ресторане. Для празднования такого события он выбрал Тюмень в том числе потому, что в этом городе живет его мать.