08:27 16 марта 2018 0

Екатеринбург удивил шоумена Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram © URA.RU

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» пошутил над комплексом сооружений, которые вырабатывают из человеческих фекалий природный метан и делают экологически безопасными продукты сточных вод. Агрегат 14 марта запустили на Северной аэрационной станции (САС) в Екатеринбурге.

Иван Ургант в шутку начал развивать тему в глобальном масштабе. Он представил, какой эффект произвел бы подобный факел на Олимпиаде в Пхенчхане и как на устройство отреагируют опытные зарубежные инженеры. «Где-то вдалеке удивленно выдохнул Илон Маск…» — сказал ведущий под смех в зале и продолжил иронизировать. «Каждый россиянин теперь может быть спокоен и уверен в том, что, как минимум, свой дом он прогреть сумеет. А если мы все вместе соберемся? Это ведь может быть оружие!» — посмеялся Ургант.

Специалисты МУП «Водоканал» ввели в строй на Северной аэрационной станции метантенки — большие емкости для илового осадка. Там осадок будет бродить в течение нескольких месяцев, пока не станет безопасным для окружающей среды, пишет информационный портал Екатеринбурга. После обезвоживания осадок можно использовать в работах по благоустройству, а метан, который выделится в процессе химических реакций, сможет обогревать помещения станции и позволит существенно экономить на отоплении.

Ранее Иван Ургант в своей программе на «Первом канале» пошутил про загрязненность воздуха в Челябинске. Он представил, что жители надышались смогом и поэтому сами уже не замечают запаха в городе и плохой видимости, писало «URA.RU».

.