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16 марта 2018
11:35  16 марта 2018 0

В Екатеринбурге пересчитывают домашних животных к ЧМ-2018. «Записали кличку, породу и год рождения»

Операция
Полицейских интересовали личные данные жителей и даже количество окон в их квартирахФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Полицейские в Екатеринбурге устроили рейд по квартирам на Эльмаше. Как рассказывают жители в соцсетях, силовики собирали о них информацию в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. Интересовались даже кличками домашних животных.

«А нас вчера пересчитали в преддверии ЧМ-2018. Участковые ходили по квартирам, записывали всех проживающих, телефон владельца квартиры и марку авто», — написала пост в Facebook жительница Екатеринбурга Елена.

В комментариях еще одна горожанка Наталья рассказала, что полицейских интересовали даже домашние питомцы. «Нас пересчитали вместе с кошками и собаками. Причем у кошки с собакой записали кличку, породу и год рождения. Как мои животные могут повлиять на проведение чемпионата?» — задалась вопросом Наталья.

Другая подписчица, по имени Елена, заметила, что к ней полиция наведалась для сбора досье уже в пятый раз. «И спросили, сколько окон выходит на стадион… На „Калининец“, Карл!» — посмеялась горожанка.

Оперативно получить комментарий в ГУ МВД России по Свердловской области не удалось — в пресс-службе попросили журналиста агентства перезвонить позднее.

В июне в Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Сыграют восемь команд: Египет—Уругвай, Франция—Перу, Япония—Сенегал, Мексика—Швеция. На Эльмаше находится стадион «Калининец», где будет тренировочная база для участников мундиаля.

Сергей Дианов
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