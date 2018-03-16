Полицейские в Екатеринбурге устроили рейд по квартирам на Эльмаше. Как рассказывают жители в соцсетях, силовики собирали о них информацию в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. Интересовались даже кличками домашних животных.
«А нас вчера пересчитали в преддверии ЧМ-2018. Участковые ходили по квартирам, записывали всех проживающих, телефон владельца квартиры и марку авто», — написала пост в Facebook жительница Екатеринбурга Елена.
В комментариях еще одна горожанка Наталья рассказала, что полицейских интересовали даже домашние питомцы. «Нас пересчитали вместе с кошками и собаками. Причем у кошки с собакой записали кличку, породу и год рождения. Как мои животные могут повлиять на проведение чемпионата?» — задалась вопросом Наталья.
Другая подписчица, по имени Елена, заметила, что к ней полиция наведалась для сбора досье уже в пятый раз. «И спросили, сколько окон выходит на стадион… На „Калининец“, Карл!» — посмеялась горожанка.
Оперативно получить комментарий в ГУ МВД России по Свердловской области не удалось — в пресс-службе попросили журналиста агентства перезвонить позднее.
В июне в Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Сыграют восемь команд: Египет—Уругвай, Франция—Перу, Япония—Сенегал, Мексика—Швеция. На Эльмаше находится стадион «Калининец», где будет тренировочная база для участников мундиаля.