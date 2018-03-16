14:16 16 марта 2018 0

Именинница попросила разрешения сделать селфи с губернатором Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Студенты спросили губернатора Курганской области Алексея Кокорина, когда из региона перестанет уезжать молодежь. На непростые вопросы главе Зауралья пришлось отвечать во время встречи в областном художественном музее. Он даже предложил отменить наличные, передает корреспондент «URA.RU».

Студенты на встречу начали собираться заранее. «Есть у тебя вопрос?» — интересовались у друг друга в гардеробе. По пути в зал многие успели бегло осмотреть выставку работ зауральского художника Германа Травникова и даже сфотографироваться на фоне полотен. С мини-осмотра экспозиции начал свой визит в музей и Алексей Кокорин. Однако в зал, где его ждали студенты, он вошел еще до назначенного времени.

1/4 Перед встречей Алексей Кокорин осмотрел экспозицию картин Германа Травникова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Я знаю, что у двоих присутствующих сегодня день рождения», — начал губернатор с приятного. Однако на месте оказалась лишь одна именинница. Под завистливые возгласы Алексей Кокорин вручил девушке красивый букет. После этого, не дожидаясь вопросов, пригласил студентов проголосовать 18 марта на выборах президента.

Первый же вопрос касался конкретного предложения, которое внес юный представитель «Союза спасателей». Молодой человек пожаловался на отсутствие помещения для занятий, однако он не только попросил решить проблему, но и предложил вместе с единомышленниками оборудовать пляж на одном из водоемов Кургана и установить там наблюдение, чтобы горожане смогли без опаски купаться. В ответ губернатор посетовал, что в городе не так много мест, пригодных для купания, да и лето не всегда жаркое, однако пообещал держать проблему под контролем и в первую очередь решить вопрос с выделением помещения.

Целая серия вопросов студентов была посвящена низким зарплатам, перспективам для молодежи и проблеме оттока населения из области. Алексей Кокорин подчеркнул, что в регионе много делается для поддержки молодых специалистов. Он отметил, что в Зауралье, где ощущается дефицит кадров, у молодежи больше шансов получить более высокую вакансию, нежели в других регионах. «Сейчас уже нет руководителей, которые считают, что обязательно должен быть опыт на менее 20 лет, — поделился размышлениями Кокорин. — У вас современное мышление, креативный взгляд, многие задачи вы способны решать быстрее и эффективнее».

Рассказывал губернатор и о новых производствах, открытых в области, о социальной ответственности бизнеса, который сейчас все чаще берет на себя заботу о своих работниках, однако на таких длинных монологах студенты начинали скучать и отвлекаться на разговоры друг с другом, а кто-то и вовсе «залипал» в смартфоны.

1/4 Вопросы касались самых разных сфер жизни региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Оживление в зале вызвал один из последних вопросов, когда студент, долго перечислявший свои общественные регалии, но так и забывший представиться, спросил о том, как бороться с «серыми» зарплатами. Губернатор заявил, что может предложить радикальный, но действенный способ — временно отменить всю наличность. «Уровень подоходного налога сразу подрастет от 15 до 35%, — пообещал Алексей Кокорин. — Это огромные деньги, которые могут быть вложены в экономику регионов». Завершая ответ, губернатор поблагодарил за вопрос и предрек его автору успешную политическую карьеру.

Вдохновленная подаренными цветами, именинница на прощание предложила сделать коллективное селфи со всеми участниками встречи. Еще одно фото на память студенты сделали с губернатором на фоне выставленных работ художников.