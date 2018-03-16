Курганские зеки увидят ЧМ-2018 и сами сыграют в футбол

В исправительных учреждениях Курганской области будут транслировать матчи FIFA-2018 и проведут свои соревнования по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН региона.
Провести мероприятия по популяризации футбола должны все учреждения ФСИН России. В Зауралье решили организовать соревнования по футболу, в том числе и между командами осужденных из разных колоний. Кроме того, будет проведен конкурс на лучший плакат болельщика и стенгазету.
«Сеть кабельного телевидения есть в каждом исправительном учреждении. Чемпионат мира проходит в России впервые, принято решение провести трансляцию и ряд мероприятий, чтобы осужденные не остались в стороне от этого события», — отметили в областном УФСИН.
Открылась череда футбольных мероприятий читательской конференцией, которая прошла в колонии-поселении №5 города Кургана. Осужденным рассказали об истории футбольных турниров, об участниках и символах чемпионата.