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16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Курганской области
19:31  16 марта 2018 0

Курганские зеки увидят ЧМ-2018 и сами сыграют в футбол

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., заключенные, тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония
В колониях проведут трансляцию игрФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В исправительных учреждениях Курганской области будут транслировать матчи FIFA-2018 и проведут свои соревнования по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН региона.

Провести мероприятия по популяризации футбола должны все учреждения ФСИН России. В Зауралье решили организовать соревнования по футболу, в том числе и между командами осужденных из разных колоний. Кроме того, будет проведен конкурс на лучший плакат болельщика и стенгазету.

«Сеть кабельного телевидения есть в каждом исправительном учреждении. Чемпионат мира проходит в России впервые, принято решение провести трансляцию и ряд мероприятий, чтобы осужденные не остались в стороне от этого события», — отметили в областном УФСИН.

Открылась череда футбольных мероприятий читательской конференцией, которая прошла в колонии-поселении №5 города Кургана. Осужденным рассказали об истории футбольных турниров, об участниках и символах чемпионата.

Анна Бояркина
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