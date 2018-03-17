Ургант заставил кинозвезду из Екатеринбурга пить масло и есть шоколад с холодцом

02:39 17 марта 2018 0

Актерам пришлось пробовать необычные блюда Фото: скрин выпуска «Вечерний Ургант»

Актер и блогер из Екатеринбурга, звезда фильма «Я худею» Евгений Кулик и его коллега Александра Бортич стали героями очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале», где для них подготовили весьма тематическом конкурс.

«Проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в том, о чем фильм», — начал Иван Ургант, предложив актерам попробовать угадать вес произвольно выбранного человека, находящегося в студии. Чей ответ окажется наиболее близким к правде — побеждает, а проигравший должен съесть одно из приготовленных блюд.

Бортич достались чипсы с куском сливочного масла, а вот Кулику пришлось дегустировать холодец с шоколадом и рюмку масла из банки со шпротами. Первое блюдо, к слову, оказалось весьма съедобным и актер съел несколько кусочков, а вот рюмки масла оказалось более чем достаточно.

Премьера «Я худею» состоялась 8 марта. Сюжет кинокартины рассказывает историю девушки, которую из-за ее лишнего веса бросил молодой человек. Та решает спасти отношения и начинает худеть, в чем ей помогает большой парень по имени Коля. Его и играет Евгений Кулик, блогер и герой сериала «Остров» на ТНТ.