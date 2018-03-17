03:48 17 марта 2018 0

В Великобритании предложили перенести ЧМ в другую страну Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Член британского парламента Стивен Киннок предложил обратиться к ФИФА с просьбой о переносе даты и места проведения чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России в 2018-м.

«Я думаю, мы должны всерьез рассмотреть возможность скоординированного обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) и поговорить о переносе чемпионата на 2019-й», — заявил политик в эфире радиостанции BBC Radio.

Такое предложение прозвучало на фоне обострения отношений РФ и Великобритании из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Британская сторона увидела в этом деле руку Москвы, однако российская сторона уже неоднократно опровергала эти обвинения. Тем не менее, Лондон принял решение разорвать контакты с РФ и выслать из страны 23-х дипломатов. Позже представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия уже готова ответить на такую политику, пишет RT.

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино, в свою очередь, уверил, что политические проблемы не повлияют на проведение мундиаля в России, назвав это событие не только спортивным, но и социальным соревнованием. «Люди в России с нетерпением ждут приезда болельщиков со всего мира, политические проблемы мы оставим политикам», — приводит Life слова главы организации.

Ранее, напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров уже говорил, что Великобритания намерена сорвать ЧМ-2018 в России делом о покушении на Скрипаля. Члены королевской семьи и британские дипломаты, к слову, уже объявили, что проигнорируют турнир, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.