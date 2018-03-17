{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 марта 2018
16 марта 2018
03:48  17 марта 2018 0

В Великобритании призвали отобрать у России ЧМ-2018. ФИФА уже дала ответ

Екатеринбург готовится к ЧМ-2018, реклама на улице, чм-2018, плотинка, russia 2018, чм2018
В Великобритании предложили перенести ЧМ в другую странуФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Член британского парламента Стивен Киннок предложил обратиться к ФИФА с просьбой о переносе даты и места проведения чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России в 2018-м.

«Я думаю, мы должны всерьез рассмотреть возможность скоординированного обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) и поговорить о переносе чемпионата на 2019-й», — заявил политик в эфире радиостанции BBC Radio.

Такое предложение прозвучало на фоне обострения отношений РФ и Великобритании из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Британская сторона увидела в этом деле руку Москвы, однако российская сторона уже неоднократно опровергала эти обвинения. Тем не менее, Лондон принял решение разорвать контакты с РФ и выслать из страны 23-х дипломатов. Позже представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия уже готова ответить на такую политику, пишет RT.

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино, в свою очередь, уверил, что политические проблемы не повлияют на проведение мундиаля в России, назвав это событие не только спортивным, но и социальным соревнованием. «Люди в России с нетерпением ждут приезда болельщиков со всего мира, политические проблемы мы оставим политикам», — приводит Life слова главы организации.

Ранее, напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров уже говорил, что Великобритания намерена сорвать ЧМ-2018 в России делом о покушении на Скрипаля. Члены королевской семьи и британские дипломаты, к слову, уже объявили, что проигнорируют турнир, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров