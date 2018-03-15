Лавров обвинил Британию в попытке сорвать ЧМ-2018

22:13 15 марта 2018 0

Лавров: «Британия ищет повод сорвать ЧМ» ФОТО: mid.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров завил, что Британия делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля хочет сорвать проведение в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. Слова главы МИД приводит сайт ведомства.

Лавров отметил, что у Москвы нет причины убивать бывшего сотрудника ГРУ, оказавшегося предателем. «Кто в здравом уме может предположить, что Российская Федерация накануне выборов президента, накануне чемпионата мира по футболу вдруг решает создавать какие бы то ни было проблемы? Нет никакого мотива», — подчеркнул министр. При этом глава дипведомства предположил, что отравление Скрипаля выгодно самой Британии. «Мотив есть у тех, кто продолжает на нас „наседать“, в том числе, ищет новые поводы (вслед за допингом, за другими вещами), как осложнить проведение чемпионата мира по футболу», — пояснил Лавров.

Об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного Россией в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, стало известно 5 марта. Полковник и его дочь были найдены без сознания на лавочке в английском городе Солсбери, после чего впали в кому. Лондон уверен, что к покушению на Скрипаля причастна Россия, Британия объявила о выдворении 23-х российских дипломатов и заявила о бойкоте ЧМ-2018. Москве назвала это «дикостью», «русофобией» и «хайли лайкли».