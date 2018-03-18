Чешский биатлонист отказался ехать в Тюмень на Кубок мира из-за боязни подмены допинг-проб

Чешский биатлонист Михал Крчмарж заявил, что поддерживает решение своей сборной бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Он боится, что его допинг-пробы могут подменить.
Спортсмен боится приезжать в Россию из-за отсутствия антидопингового агентства, которое бы соответствовало кодексу WADA. «Никто не знает, что могут сделать с ними [допинг-пробами]. Если русские пишут нам письма с угрозами, то и допинг-пробы смогут подменить. Так же, как они меняли свои грязные пробы на чистые, они поменяют наши чистые на грязные», — цитирует спортсмена телеканал 360.
Биатлонист опасается в возможной нечестности со стороны России. «Несмотря на то что у нас будут проблемы с квотой на следующий сезон, я полностью поддерживаю решение не ехать в Тюмень», — добавил Крчмарж.
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта. Ранее, напомним, о бойкоте кубка мира в Тюмени заявили представители Чехии, США и Канады.