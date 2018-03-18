16:57 18 марта 2018 0

Уточка в обмен на лучшее разоблачение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Особенностью нынешних выборов президента России стала массовость участия избирателей и огромное количество разоблачений фальшивых сообщений о нарушениях. Особо отметился наш земляк — студент из Тюмени, рассказавший, что он направил на «карту нарушений» «Голоса» четыре лживых сообщения и все они были опубликованы на карте.

Позже в социальных сетях стала распространяться видеозапись о вбросах бюллетеней на президентских выборах в Иркутске. Однако исходный ролик, где был запечатлен «вброс», опубликовали во «ВКонтакте» еще до начала голосования. Видеозапись о якобы имевших место нарушениях в Иркутске разместил в Сети глава проекта подготовки наблюдателей штаба Навального Николай Левшиц. Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», ролик опубликовали в Сети еще в субботу, 17 марта. Спустя несколько минут публикацию удалили, но другие пользователи успели ее сохранить.

Редакция «URA.RU» освещает ход голосования с момента, когда открылись избирательные участки на Камчатке. Мы видим много сообщений о нарушениях и не меньше опровержений. О самых интересных — оперативно рассказываем вам, а по итогу сегодняшнего дня мы объявим, кто же создал самый крутой фейк.

Наградим и наших читателей. Кто сообщит редакции о самом интересном разоблачении сообщений «Голоса», штабов Алексея Навального и Михаила Ходорковского и вообще любых хайпожоров, запускающих информационные волны, получит приз.

Сброс голосующих бомбардировщиками на участки, гипнотизирование избирателей прямо у входа на участки, подкручивание погодных условий для создания помех электорату — все, что может вызвать подозрение в недостоверности, присылайте нам — obzor@ura.ru.

В подарок получите от редакции знаменитую «желтую уточку», широко распиаренную год назад Алексеем Навальным.