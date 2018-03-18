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18 марта 2018
Главные новости Москвы
20:12  18 марта 2018 0

Зарубежные СМИ рассказали о конфискации имущества российских олигархов в Лондоне

Жукова Дарья, абрамович роман, жукова дарья
Конфискация имущества может ждать и Романа АбрамовичаФото: Личная страница Жуковой Дарьи в Instagram
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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The Guardian опубликовал материал о влиянии российских олигархов на экономику Великобритании. По данным издания, в скором времени британское правительство может подвергнуть некоторых олигархов и российских чиновников арестам активов, отмене виз и другим санкциям.

Как пишет The Guardian, несколько лет назад правительство Великобритании само «выкатило красную дорожку» российским олигархам, «чье огромное богатство стало частью повествования о новом золотом веке для капитала страны». В пример привели вице-премьера Игоря Шувалова, миллиардеров Алишера Усманова и Романа Абрамовича, дипломата Владимира Якунина и других. Сейчас британцы говорят, что отток российских денег не нанесет критического урона экономике их страны.

«Один из уроков, который британская общественность должна извлечь из наблюдения за олигархами, заключается в том, что они не добавляют ценности экономике или обществу в той степени, в какой это преподносят некоторые комментаторы. Деньги российских сверхбогатых не критичны для выживания экономики Великобритании», — пояснило издание. Отмечается, что выдворять российских олигархов из Британии было бы «безумно, нелиберально и непрактично».

Напомним, Лондон объявил о выдворении 23 российских дипломатов после отравления в начале марта скрывавшегося в Англии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. С самого начала британские политики обвинили в произошедшем Россию. Москва отрицает причастность к данному происшествию, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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