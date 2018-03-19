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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
02:06  19 марта 2018 0

Собчак поклялась здоровьем ребенка, что ей не платили за выдвижение на выборах

Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак и посещение дома на улице Кошевого. Екатеринбург, собчак ксения
Собчак призналась, что у нее было два спонсораФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Кандидат в президенты РФ от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак посетила штаб блогера Алексея Навального и предложила ему сотрудничество с ее партией после выборов. Блогер отказался и упрекнул свою собеседницу в «грандиозном лицемерии, которое стыдно слышать», и продажности.

«За месяц до того, как ты объявила [о своем выдвижении], ты дословно сказала мне и моей жене Юле, сидя на моей кухне и распивая чай, что тебе предлагают огромные деньги за выдвижение», — заявил Навальный. Комментируя это заявление, Собчак сообщила, что ранее она предлагала своему собеседнику выдвинуть единого кандидата от оппозиционного блока — Николая Ляскина или его супругу Юлию Навальную. На это блогер заметил, что «голоса не передаются».

«Я никогда больше этот метод не использую и никогда его не использовала. Я клянусь здоровьем собственного ребенка, у нас был другой разговор. Алексей задал мне вопрос — ну хорошо, а деньги у тебя откуда на кампанию? Я ему честно сказала, что у меня есть два спонсора, которые подтвердили свою готовность меня финансировать», — ответила Собчак на слова Навального о лицемерии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в ходе посвященной выборам прямой трансляции на YouTube Навальный и Собчак повздорили. Блогер высказался о том, что телеведущая якобы стала «частью махинации», целью которой было не пустить Навального на выборы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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