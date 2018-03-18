23:37 18 марта 2018 0

У Собчак появился новый политический противник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный и телеведущая Ксения Собчак повздорили в ходе посвященной выборам прямой трансляции на YouTube. Навальный ответил резким отказом на предложение телеведущей сотрудничать с «Партией перемен», которую Собчак собираются создать совместно с Дмитрием Гудковым. Помимо этого, он заявил, что на выборах Собчак показала себя «чемпионом лицемерия».

«Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность», — заявил Навальный. По его мнению, телеведущая стала «частью махинации» на выборах. «Схема заключалась в том, чтобы не пустить на выборы меня, а выставить самых непопулярных людей в стране — тебя и Явлинского», — без ложной скромности заявил блогер. И полушутя-полусерьезно попросил убрать подальше от оппонентки воду, намекая на ее потасовку с Жириновским в ходе недавних теледебатов.

«Карикатурный либеральный кандидат», по выражению Навального, неоднократно пыталась ответить, но тот практически не позволял Собчак вклиниться в его монолог. В итоге она заявила, что должна быть «выше и мудрее» этих обвинений. Эксперты «URA.RU» оценивают происходящее как очередной провал Навального на политическом поприще. «Судя по данным о явке, предложенная им стратегия бойкота не сработала и очевидно является провальной. Сейчас Навальный, по сути, сражается с Собчак за будущее лидерство среди сторонников либеральной оппозиции. Рынок, если можно сказать, очень узок — и любое дробление пойдет ему в минус», — пояснил «URA.RU» политтехнолог, кандидат политических наук Георгий Гаврилов.

Ранее блогер весьма болезненно отреагировал на итоги муниципальных выборов 2017 года в Москве, бенефициарами которых стали все тот же экс-депутат Дмитрий Гудков и начальник его штаба Максим Кац (с ним Навальный рассорился еще на выборах мэра столицы в 2013 году). Последних политтехнолог Сергей Маркелов охарактеризовал «URA.RU» как представителей «относительно здравой и немаргинализированной оппозиции» — при этом прямо противопоставив их Навальному. Не менее обидным стал провал массовых акций, которыми сторонники блогера попытались «отметить» отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом на президентских выборах. Теперь процессу вытеснения Навального из политики дан новый импульс. «Если Собчак получит четвертое место то, вкупе с совместными с Гудковым планами по созданию партии, это станет серьезной заявкой на лидерство в либеральном лагере. А внутривидовая борьба, как мы помним, всегда жестче, чем межвидовая», — указывает Георгий Гаврилов.