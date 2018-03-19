Не хочет брить усы? Грудинин заявил, что выборы президента прошли нечестно

01:10 19 марта 2018 0

Кандидат от КПРФ пообещал, что «примет определенные решения» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин заявил, что прошедшие 18 марта выборы были нечестными. Его не устроил собственный результат в 14,42% после обработки 35% протоколов избирательных комиссий.

«Ясно, что подсчет голосов и вообще вся процедура выборов была нечестной, но когда мы окончательно посчитаем голоса, мы будем принимать определенные решения», — пояснил Грудинин на брифинге в штабе своей партии, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что комментировать итоги выборов до обработки всех бюллетеней преждевременно. При этом кандидат от КПРФ считает, что коммунисты выступили на выборах достойно.

Отметим, что за месяц до выборов в интервью Юрию Дудю Павел Грудинин пообещал сбрить усы, если наберет менее 15% голосов. Со своей стороны видеоблогер заверил, что побреется налысо, если эта цифра будет выше. Грудинин также добавил, что «всю жизнь ходит с усами» и без них его никто не видел. Глава ВЦИОМ ранее заявил, что победителем в споре выйдет Юрий Дудь.

Президентские выборы прошли в России 18 марта. Участие в них приняли восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). Сейчас идет подсчет голосов, известны предварительные результаты.