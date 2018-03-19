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19 марта 2018
12:31  19 марта 2018 0

У режиссера Сенцова в ямальской колонии выпадают волосы и крошатся зубы. «Здоровье теряется безвозвратно»

Сенцов отбывает 20-летний срок в колонии строгого режимаФОТО: Wikipedia.org

Наталья Каплан, сестра украинского режиссера Олега Сенцова, рассказала об условиях его содержания в ямальской колонии «Белый медведь». По ее словам, состояние здоровья режиссера ухудшается с каждым днем.

«Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно», — пишет Каплан на своей странице в Facebook.

Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за организацию террористической деятельности в Крыму. Сам режиссер вины не признает и считает себя политическим узником. В поддержку осужденного высказывались многие деятели культуры. В частности, Сергей Сокуров задавал вопрос президенту России о возможном освобождении режиссера, однако в Кремле уточнили, что для этого должны «созреть» определенные условия, сообщает newinform.com.

Судьба украинского режиссера оказалась небезразлична и всемирно известному актеру Джонни Деппу. Он сфотографировался с портретом Сенцова в рамках проекта «В заключении за искусство», напоминает argumenti.ru.

Сергей Макеев
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