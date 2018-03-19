15:05 19 марта 2018 3

Поклонники уральской модели назвали картину шедевральной ФОТО: krestniy@instagram

Украинский художник Дмитрий Крестный нарисовал портрет обладательницы титула «Мисс Россия 2015» Софии Никитчук. Работу артиста из Киева уральская красавица разместила на своей странице в Instagram.

«Восторг», — подписала фото картины Никитчук. В опубликованной моделью галерее также есть снимки картины, сделанные Крестным в процессе работы. Менее чем за сутки публикация набрала более 8 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев: «Ух, какая знойная!», «Очень красиво, объемно», «Шедевр, как настоящая», «Шедевральное получилось творение», «Объем, пространство, живость — все ощущается и чувствуется!!! Великолепная работа!!!!!», — пишут пользователи Instagram.

Добавим, что рисунок выполнен на холсте. Размер холста 120 на 120 сантиметров.