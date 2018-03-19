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19 марта 2018
15:05  19 марта 2018 3

София Никитчук пришла в восторг от собственного портрета. ФОТО

Поклонники уральской модели назвали картину шедевральнойФОТО: krestniy@instagram

Украинский художник Дмитрий Крестный нарисовал портрет обладательницы титула «Мисс Россия 2015» Софии Никитчук. Работу артиста из Киева уральская красавица разместила на своей странице в Instagram.

«Восторг», — подписала фото картины Никитчук. В опубликованной моделью галерее также есть снимки картины, сделанные Крестным в процессе работы. Менее чем за сутки публикация набрала более 8 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев: «Ух, какая знойная!», «Очень красиво, объемно», «Шедевр, как настоящая», «Шедевральное получилось творение», «Объем, пространство, живость — все ощущается и чувствуется!!! Великолепная работа!!!!!», — пишут пользователи Instagram.

Добавим, что рисунок выполнен на холсте. Размер холста 120 на 120 сантиметров.

Сергей Макеев
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