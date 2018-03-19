Екатеринбургское метро возглавил новый директор

В Екатеринбургском метрополитене назначен новый директор. Новым главой подземки стал Андрей Панаиотиди, ранее работавший первым заместителем директора, а позже исполняющим обязанности директора.
«Действительно, Панаиотиди вступил в должность директора уже как постоянный руководитель», — подтвердил «URA.RU» Василий Амбалов, помощник заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.
О смене руководства метрополитена «URA.RU» сообщало ранее, когда администрация Екатеринбурга решила распрощаться с директором подземки Владимиром Шафраем. Было принято решение, что имиджу метрополитена при поиске инвесторов вредит скандальная репутация Шафрая, который в настоящее время находится под следствием. СКР по Свредловской области расследует уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, при участии Владимира Шафрая с февраля по июль 2013 года городское метро заключило с частными компаниями ряд контрактов по уборке станций на 10 миллионов рублей, хотя метрополитен и сам обладал техникой и людьми, чтобы не отдавать эту работу на аутсорсинг.
Между тем, избавившись от Шафрая, заместителем директора метрополитена приняли ранее судимого Александра Мирошника. Одно время он работал главой администрации Октябрьского района Екатеринбурга, но был уволен по требованию прокуратуры из-за судимости. Осужден Мирошник был за то, что, будучи директором екатеринбургского ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», закупил технику по завышенной цене на 15 миллионов. Суд признал Мирошника виновным и приговорил его к одному году колонии-поселения. Сразу после этого чиновника амнистировали в связи с 70-летием Победы.