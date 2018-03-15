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15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Свердловской области
17:26  15 марта 2018 0

В екатеринбургское метро пришел новый руководитель с уголовным прошлым

Cуд по делу Александра Мирошника, мирошник александр
Мирошника судили за покупку трамваев по завышенной ценеФото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший глава Октябрьского района Екатеринбурга Александр Мирошник, который проходил фигурантом по уголовному делу о закупке трамваев для города по завышенной цене, стал заместителем директора городского метрополитена. До последнего времени Мирошник работал заместителем гендиректора Уралтрансмаша. Но 2 марта он покинул должность, рассказали «URA.RU» в пресс-службе завода. После чего специалиста взяли на работу в метрополитен. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В пресс-службе администрации сообщили, что Мирошник приступил к работе с понедельника, 12 марта. На вопрос о том, не смущает ли городскую власть, как учредителя метрополитена, уголовное прошлое назначенца, здесь ответили: «Александр Владимирович — опытный и грамотный специалист, он работал в разных сферах и хорошо знает хозяйство метрополитена и отрасль в целом».

Напомним, будучи еще директором ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», Мирошник закупил в Белоруссии шесть подержанных чешских трамвайных вагонов «Татра». Прокуратура и следствие сочли стоимость техники завышенной на 15 миллионов. В октябре 2015 года подсудимый был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Суд приговорил его к одному году колонии-поселения. Но Мирошника амнистировали в связи с 70-летием Победы.

Кроме того, во время следствия Мирошника назначили главой Октябрьского района. Прокуратура Екатеринбурга через суд добилась его увольнения. В итоге он покинул пост по собственному желанию в начале ноября 2016 года, а в феврале 2017-го устроился на Уралтрансмаш.

В Екатеринбургском метрополитене в январе в отставку ушел директор Владимир Шафрай. В мае 2016 года против него было заведено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Как писало «URA.RU», дело до сих пор не закрыто и не передано в суд. Исполняющим обязанности директора подземки был назначен заместитель Шафрая — Андрей Панаиотиди.

Сергей Дианов
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