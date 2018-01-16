Мэрия Екатеринбурга меняет директора метро. Он мешает победе EXPO-2025

22:52 16 января 2018 0

Екатеринбургская подземка на пороге важного кадрового решения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские власти приняли принципиальное решение о смене директора МУП «Екатеринбургский метрополитен». Как сообщил «URA.RU» близкий к мэрии источник, действующему руководителю предприятия Владимиру Шафраю предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Предполагается, что на первое время его обязанности будет временно исполнять главный инженер подземки Андрей Панаиотиди. Затем будет подобран постоянный директор МУПа, главной целью которого станет контроль за эффективность расходования многомиллиардных инвестиций в строительство второй очереди метро.

Евгений Куйвашев считает неизбежным строительство второй ветки метрополитена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О том, что активный поиск готовых вложить средства в развитие екатеринбургской подземки инвесторов «не прекращается ни на минуту», сообщил 16 января на ежегодной пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев. По его мнению, решение этой задачи ускорится в случае победы Екатеринбурга в конкурсе на право принять выставку «ЭКСПО-2025». Ранее сообщалось, что новая ветка свяжет центр города с территорией в районе «ВИЗ-Правобережный», на которой расположится выставочный городок.

Источник «URA.RU» подчеркивает, что переговоры с инвесторами осложняет возбужденное в мае 2016 года Управлением СК РФ по Свердловской области в отношении Шафрая уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, при участии Владимира Шафрая с февраля по июль 2013 года городское метро заключило с частными компаниями ряд контрактов по уборке станций на 10 миллионов рублей, хотя метрополитен и сам обладал техникой и людьми, чтобы не отдавать эту работу на аутсорсинг. Дело до сих пор не закрыто и не передано в суд.

Это были не первые претензии силовиков к руководству подземки. Ранее — в 2013 году Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД по Свердловской области проводило проверку по факту неправомерного размещения рекламы на принадлежащем предприятию недвижимом имуществе. Уголовное дело по ее итогам не возбуждалось, конфликт был урегулирован в арбитражных судах.

«Эти криминальные истории — чуть ли первое, что потенциальные инвесторы узнают о метрополитене. Они с опаской относятся к предприятию, которым руководит человек с таким бэкграундом. И отставка этого человека будет выглядеть вполне разумной», — поясняет источник «URA.RU». По имеющейся у него информации, новый директор МУПа будет подобран по согласованию с губернатором области и будущими финансистами проекта.

Андрей Альшевских считает увольнение Шафрая хорошим признаком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Именно такого развития событий ждет депутат Госдумы Андрей Альшевских, направлявший в октябре 2017 года депутатам Екатеринбургской гордумы письма с предложением совместно лоббировать вопрос о привлечении в реализацию проекта бюджетных инвестиций. Ни один из городских думцев на предложение не отреагировал.

Он подчеркнул, что в настоящее время у городских властей нет даже проектной документации на строительство второй очереди подземки. «Без этих документов принятие решения о вложении средств в проект невозможно. Если мы увидим, что губернатор в ближайшее время поднимет вопрос об их подготовке и узнаем об отставке директора Шафрая, значит поиск инвесторов подошел к концу. Мы — депутаты Госдумы, со своей стороны, готовы содействовать продвижению вопроса о строительстве второй ветки метрополитена на любом этапе», — подчеркнул Андрей Альшевских.

Дозвониться до Владимира Шафрая и получить дополнительные комментарии и представителей областной власти не удалось. В Управлении СК РФ по Свердловской области воздержались от комментариев, пояснив что следователи не имеют отношения к возможной отставке Шафрая.

В пресс-службе администрации города ответили, что не готовы комментировать предположения и не свершившиеся факты: «Если документ об отставке будет подписан, то будет повод для комментария. На данный момент такого документа нет».

Ранее представители городских властей активно защищали своих представителей от уголовного преследования, сохраняя их в своей команде. В частности, руководители муниципалитета активно настаивали на невиновности гендиректора екатеринбургского МУП «Водоканал» Александра Ковальчика. Он был заключен 2 августа 2013 года под стражу по обвинениям в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 ч. 1 УК РФ) и растрате (ст. 160 ч. 4 УК РФ). Чиновник провел в СИЗО 6 месяцев. 31 июля 2015 года Ковальчик был оправдан. В настоящее время Ковальчик считается главным претендентом на пост министра экономики Свердловской области.