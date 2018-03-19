Кольцово выкупило акции камчатского аэропорта за 3,5 млрд, чтобы Вексельберг занялся его развитием

17:05 19 марта 2018 0

Кольцово стало держателем контрольного пакета акций камчатского аэропорта Фото: Wikimedia Commons

Екатеринбургский аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов», который принадлежит «Ренове» Виктора Вексельберга) выкупил более 355,6 тысячи акций международного аэропорта в Петропавловске-Камчатском. Согласно документам, опубликованным на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, стоимость актива составила почти 3,5 млрд рублей.

Директор по стратегическим коммуникациям холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Красиков в беседе с «URA.RU» пояснил, что в 2017 году холдинг выиграл инвестиционный конкурс на развитие «Елизово». Согласно его условиям, компания выкупила допэмиссию камчатского авиаузла и стала держателем контрольного пакета акций.

«Средства пошли внутрь предприятия и будут использоваться для его развития, — сказал Красиков. — Проект масштабный, он предполагает строительство нового аэровокзального комплекса с новым пассажирским терминалом, гостиницей, торгово-офисной зоной. Общий объем инвестиций превысит семь миллиардов рублей. Мы планируем найти подрядчика для строительства уже в этом году».