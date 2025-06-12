Крупная щука была поймана в Трехгорном (фото из архива)
В городе Трехгорном местный рыбак Артем Гунин выловил щуку, которую жители назвали монстром. Об этом трофей сообщают социальные сети.
«Вот это трофейчик. Это настоящий монстр», — пишут жители в комментариях на странице рыбака в «ВКонтакте».
Отмечается, что щуку мужчина поймал прямо в черте города Трехгорный на реке Юрюзань. Он рассказал, что рыбу выудил на обычную блесну цвета медь. Вес хищницы составил почти восемь килограмм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!