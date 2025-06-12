12 июня 2025

Рыбак поймал гигантскую челябинскую щуку прямо в городе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крупная щука была поймана в Трехгорном (фото из архива)
Крупная щука была поймана в Трехгорном (фото из архива) Фото:

В городе Трехгорном местный рыбак Артем Гунин выловил щуку, которую жители назвали монстром. Об этом трофей сообщают социальные сети.

«Вот это трофейчик. Это настоящий монстр», — пишут жители в комментариях на странице рыбака в «ВКонтакте».

Отмечается, что щуку мужчина поймал прямо в черте города Трехгорный на реке Юрюзань. Он рассказал, что рыбу выудил на обычную блесну цвета медь. Вес хищницы составил почти восемь килограмм.

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В городе Трехгорном местный рыбак Артем Гунин выловил щуку, которую жители назвали монстром. Об этом трофей сообщают социальные сети. «Вот это трофейчик. Это настоящий монстр», — пишут жители в комментариях на странице рыбака в «ВКонтакте». Отмечается, что щуку мужчина поймал прямо в черте города Трехгорный на реке Юрюзань. Он рассказал, что рыбу выудил на обычную блесну цвета медь. Вес хищницы составил почти восемь килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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