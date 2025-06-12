На улицах Екатеринбурга был замечен редкий американский спорткар Pontiac Firebird 1995 года выпуска. Этот автомобиль является одним из знаковых представителей маслкаолв 90-х годов. Фото автомобиля появились в соцсетях.
Модель имеет V8-двигатель объёмом почти пять литров и 275 лошадиных сил. У автомобиля характерный клиновидный силуэт и скрытые фары (pop-up). Pontiac Firebird в России встречается крайне редко и является коллекционной, цены на такие автомобили варьируются в зависимости от состояния и комплектации, и могут составлять от 600 тысяч до 2,7 миллиона рублей. Фото маслкара появилось в сообществе «Привет. Был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
Это не первый случай появления редких и красивых автомобилей в Екатеринбурге. Ранее в городе был замечен редкий Porsche 911 Carrera 4, а до этого горожане видели американский Corvette C7 Z06 и итальянский Lamborghini Huracan.
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