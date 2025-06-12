12 июня 2025
11 июня 2025

На улицах Екатеринбурга заметили американский спорткар из 90-ых. Фото

В Екатеринбурге заметили редкий американский спорткар Pontiac Firebird
© Служба новостей «URA.RU»
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Такая модель Pontiac считается редкостью для российских дорог
Такая модель Pontiac считается редкостью для российских дорог Фото:

На улицах Екатеринбурга был замечен редкий американский спорткар Pontiac Firebird 1995 года выпуска. Этот автомобиль является одним из знаковых представителей маслкаолв 90-х годов. Фото автомобиля появились в соцсетях.

Модель имеет V8-двигатель объёмом почти пять литров и 275 лошадиных сил. У автомобиля характерный клиновидный силуэт и скрытые фары (pop-up). Pontiac Firebird в России встречается крайне редко и является коллекционной, цены на такие автомобили варьируются в зависимости от состояния и комплектации, и могут составлять от 600 тысяч до 2,7 миллиона рублей. Фото маслкара появилось в сообществе «Привет. Был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Это не первый случай появления редких и красивых автомобилей в Екатеринбурге. Ранее в городе был замечен редкий Porsche 911 Carrera 4, а до этого горожане видели американский Corvette C7 Z06 и итальянский Lamborghini Huracan.

Фото:

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На улицах Екатеринбурга был замечен редкий американский спорткар Pontiac Firebird 1995 года выпуска. Этот автомобиль является одним из знаковых представителей маслкаолв 90-х годов. Фото автомобиля появились в соцсетях. Модель имеет V8-двигатель объёмом почти пять литров и 275 лошадиных сил. У автомобиля характерный клиновидный силуэт и скрытые фары (pop-up). Pontiac Firebird в России встречается крайне редко и является коллекционной, цены на такие автомобили варьируются в зависимости от состояния и комплектации, и могут составлять от 600 тысяч до 2,7 миллиона рублей. Фото маслкара появилось в сообществе «Привет. Был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Это не первый случай появления редких и красивых автомобилей в Екатеринбурге. Ранее в городе был замечен редкий Porsche 911 Carrera 4, а до этого горожане видели американский Corvette C7 Z06 и итальянский Lamborghini Huracan.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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