В Екатеринбурге продают уникальный драгоценный камень — огранённый овальный турмалин «Параиба» весом 15,6 карата (чуть больше 3 грамм) за 983 тысячи рублей. Камень добыт в Мозамбике и имеет характерный голубой оттенок, типичный для этого вида драгоценных минералов. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Место добычи: Мозамбик <...> Некоторые камни можно посмотреть вживую в нашем магазине в Ельцин Центре в Екатеринбурге, по предварительной договоренности», — делится продавец.
Турмалины «Параиба» считаются одними из самых редких и дорогих камней в мире. Их отличает особое неоновое свечение, обусловленное высоким содержанием меди и марганца.
Большинство камней, которые встречаются для продажи не превышают веса 5 карат (1 грамм). Все, что выше 15 карат можно считать коллекционный экземпляром. Стоимость камня такого размера при наличии сертификата может составлять от нескольких до десятков миллионов рублей.
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