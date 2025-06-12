12 июня 2025
11 июня 2025

В Екатеринбурге продают уникальный драгоценный камень за миллион. Фото

В Екатеринбурге продают уникальный драгоценный камень за миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена такого турмалина с сертификатом подлинности может доходить до десятков миллионов рублей
Цена такого турмалина с сертификатом подлинности может доходить до десятков миллионов рублей Фото:

В Екатеринбурге продают уникальный драгоценный камень — огранённый овальный турмалин «Параиба» весом 15,6 карата (чуть больше 3 грамм) за 983 тысячи рублей. Камень добыт в Мозамбике и имеет характерный голубой оттенок, типичный для этого вида драгоценных минералов. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Место добычи: Мозамбик <...> Некоторые камни можно посмотреть вживую в нашем магазине в Ельцин Центре в Екатеринбурге, по предварительной договоренности», — делится продавец.

Турмалины «Параиба» считаются одними из самых редких и дорогих камней в мире. Их отличает особое неоновое свечение, обусловленное высоким содержанием меди и марганца.

Большинство камней, которые встречаются для продажи не превышают веса 5 карат (1 грамм). Все, что выше 15 карат можно считать коллекционный экземпляром. Стоимость камня такого размера при наличии сертификата может составлять от нескольких до десятков миллионов рублей. 

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В Екатеринбурге продают уникальный драгоценный камень — огранённый овальный турмалин «Параиба» весом 15,6 карата (чуть больше 3 грамм) за 983 тысячи рублей. Камень добыт в Мозамбике и имеет характерный голубой оттенок, типичный для этого вида драгоценных минералов. Объявление появилось на сайте «Авито». «Место добычи: Мозамбик <...> Некоторые камни можно посмотреть вживую в нашем магазине в Ельцин Центре в Екатеринбурге, по предварительной договоренности», — делится продавец. Турмалины «Параиба» считаются одними из самых редких и дорогих камней в мире. Их отличает особое неоновое свечение, обусловленное высоким содержанием меди и марганца. Большинство камней, которые встречаются для продажи не превышают веса 5 карат (1 грамм). Все, что выше 15 карат можно считать коллекционный экземпляром. Стоимость камня такого размера при наличии сертификата может составлять от нескольких до десятков миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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