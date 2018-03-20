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20 марта 2018
19 марта 2018
01:40  20 марта 2018 0

Беспроводной интернет на Центральном стадионе Екатеринбурга обойдется в 1,5 млн рублей

Екатеринбург готовится к ЧМ-2018, чм-2018, центральный стадион
На Центральном стадионе высокоскоростной доступ в сеть будет круглосуточнымФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Все сотрудники и гости Центрального стадиона Екатеринбурга («Екатеринбург-Арена») получат возможность пользоваться беспроводным интернетом. Заказчик — ФГУП «Спорт-Инжиниринг» — готов заплатить за обеспечение сервиса более 1,5 млн рублей.

Как следует из размещенной на сайте госзакупок информации, беспроводная связь с сетью Интернет будет работать в двух режимах: в период с 1 апреля по 31 декабря, в обычный период, скорость передачи информации будет составлять 100 Мбит/сек, а во время проведения тестовых мероприятий и матчей в рамках чемпионата мира по футболу скорость будут поднимать до 10,5 Гбит/сек.

Доступ в Сеть по Wi-Fi протоколу планируется предоставлять круглосуточно. Отметим, первый тестовый матч на стадионе «Екатеринбург-Арена», открывшемся после глобальной реконструкции к ЧМ-2018, состоится 1 апреля встречей клубов «Урал» и «Рубин».

Между тем, это уже не первая серьезная закупка, которую осуществляет ФГУП «Спорт-Инжениринг» на содержание благоустройство стадиона. В конце февраля предприятие разместило объявление о конкурсе на оказание услуг по комплексному обслуживанию объекта. За сервисное и техническое обслуживание газона, инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов сооружений, уборку помещений и прилегающей территории вплоть до 31 декабря 2018 года исполнителю будет выплачено 71,5 млн рублей.

Евгений Александров
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