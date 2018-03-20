02:00 20 марта 2018 0

Музыкант считает, что «ничего вопиющего» он не сказал Фото: Wikipedia

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что не видит повода извиняться за свои слова о россиянах, которых он назвал «злобными дебилами». Музыкант также удивился бурной реакции со стороны общества и признался, что «ничего вопиющего» он не произнес.

«На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием», — рассказал Макаревич журналистам «Национальной службы новостей».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы музыкант перестал оскорблять граждан России. Об этом инциденте она высказалась на своей личной странице в Facebook. «Все, кто еще захочет назвать россиян „злобными дебилами“ или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат (Ксения Собчак — прим.ред.), назвавший народ „генетическим отребьем“, набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!», — написала российский дипломат.

А депутат Госдумы Виталий Милонов посчитал, что музыкант, назвавший россиян «злобными дебилами», лишь анализирует свое окружение. По его словам, проблема Макаревича в том, что в РФ у него лишь одно либеральное окружение, а в Соединенных Штатах его принимают с состраданием. «Но не надо принимать одобрительные кивки психиатров за согласие с твоей позицией», — цитирует Милонова Life.

Напомним, 18 марта Андрей Макаревич назвал граждан России «злобными дебилами», с которыми «происходит что-то ужасное». Согласно его словам, жители США намного веселее, добрее и спокойнее, чем россияне. Музыкант и композитор Юрий Лоза уже успел высказаться по этому поводу и посоветовал обратить внимание на окружение Макаревича. Кроме этого, он подчеркнул, что, возможно, у лидера «Машины времени» просто было плохое настроение. А депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, в свою очередь, предположила, что сказанное Макаревичем относится прежде всего к нему самому