Поклонская объяснила, о каких «злобных дебилах» говорил Макаревич

23:47 19 марта 2018 0

Депутат считает, что сказанное музыкантом относится прежде всего к нему самому Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат Государственной думы РФ и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слова известного музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о «злобных дебилах», проживающих в России. Политик предположила, что Макаревич имел в виду прежде всего себя самого.

«Так это он себя имел в виду», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова депутата.

Напомним, 18 марта Макаревич рассказал о своей поездке в США и назвал россиян «злобными дебилами», с которыми «происходит что-то ужасное». По его мнению, жители Штатов «спокойнее, веселее и добрее» граждан России. Слова музыканта вызвали в российском обществе шквал критики. В частности, музыкант и композитор Юрий Лоза посоветовал обратить внимание на окружение Макаревича, а также предположил, что у лидера «Машины времени» просто было плохое настроение.