{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,55
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
19 марта 2018
23:47  19 марта 2018 0

Поклонская объяснила, о каких «злобных дебилах» говорил Макаревич

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, макаревич андрей
Депутат считает, что сказанное музыкантом относится прежде всего к нему самомуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат Государственной думы РФ и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слова известного музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о «злобных дебилах», проживающих в России. Политик предположила, что Макаревич имел в виду прежде всего себя самого.

«Так это он себя имел в виду», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова депутата.

Напомним, 18 марта Макаревич рассказал о своей поездке в США и назвал россиян «злобными дебилами», с которыми «происходит что-то ужасное». По его мнению, жители Штатов «спокойнее, веселее и добрее» граждан России. Слова музыканта вызвали в российском обществе шквал критики. В частности, музыкант и композитор Юрий Лоза посоветовал обратить внимание на окружение Макаревича, а также предположил, что у лидера «Машины времени» просто было плохое настроение.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров