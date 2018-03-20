Исландия намерена присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 из-за дела Скрипаля

02:46 20 марта 2018 0

По словам Тора, решения о поездке исландской делегации еще не было принято ФОТО: Flickr, arctic_council

Кабинет министров Исландии обсуждает возможность бойкота чемпионата мира по футболу, который должен пройти в этом году в России. По словам министра иностранных дел Исландии Гудлейгура Тора, это напрямую связано с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Для нас очень важно показать Исландию в лучшем свете, когда столько глаз приковано к нам, — цитирует слова Тора „Лента.ру“. — Это был серьезный прецедент, который повлиял не только на британцев. Нам нужно обсудить, что делать, и поговорить с нашими союзниками». Отмечается, что решение о поездке делегации Исландии на данный момент находится в стадии рассмотрения.

Напомним, 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Пострадавшие находятся в коме. Премьер-министр Британии Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к инциденту и заявила о выдворении 23 российских дипломатов, а также приостановке всех двухсторонних контактов с Россией. В свою очередь, российские власти призвали Великобританию к реальному сотрудничеству по делу Скрипаля и его дочери.