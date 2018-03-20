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20 марта 2018
14:53  20 марта 2018 0

«Это ад!» Курганцев возмутила постановка Шекспира, в которой актеры ходят без штанов

Зимний Курган., драмтеатр, зима, курган
Еще до премьеры спектакль требуют запретитьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зрители Курганского театра драмы были шокированы новой постановкой трагедии Шекспира «Король Лир» московского режиссера Дмитрия Акриша. Первые показы еще незаконченной постановки LEAR прошли в минувшие выходные и закончились скандалом.

Свое возмущение «URA.RU» высказал скульптор, автор памятника Тимофею Невежину и скульптурной композиции с Владимиром Путиным Ольга Красношенина. Она рассказала, что спектакль начинается с того, что под звуки рок-музыки все актеры начинают истерично трясти головами и дергаться. «Никаких декораций, исторических костюмов, все в черном и в полутьме. Младшую дочь короля насилуют на сцене, она убегает, забирается на металлические двери театра, но насильник догоняет и продолжает действие на дверях театра, — рассказывает о действии на сцене зрительница. — К второй дочери в темноте с фонариком идет пожилой мужчина-актер, трясущимися руками расстегивает брюки, они спадывают, он протягивает руки к ней, но ей удается убежать». По словам Ольги Красношеиной, затем выходит слуга в кожаных трусах, кожаных наколенниках с павлиньими перьями на голове и начинает ее утешать. «Когда дочь выгоняет Лира из своего дома, он хватает ее за детородный орган и начинает трясти. Говорит, что проклинает ее и она останется бесплодной. После этого актриса встает на край сцены и начинает орать: „Убирайтесь все из зала! Встали, встали и пошли!“», — рассказала зрительница.

Реклама спектакля в соцсетях тоже выглядит неоднозначно
Фото из аккаунта драмтеатра в Instagram

Ольга Красношеина покинула зал, не дождавшись антракта. Она добавила, что вместе с ней ушли и другие зрители. «Это какой-то ад, умышленное разложение нравственности и культуры, видимо, докатившееся и до нас. Постановку нужно запретить!» — считает она. Зрительница уверена, что курганский зритель достоин лучшей постановки великого Шекспира.

Еще один зритель на условиях анонимности рассказал, что так и не понял спектакля, хотя просидел до конца. «Актеры играли хорошо, не их вина, что такая постановка. К Шекспиру этот спектакль не имеет никакого отношения», — считает он.

Оперативных комментариев от руководства театра получить не удалось. Дмитрий Акриш также не ответил на вопросы корреспондента в соцсети. Премьерные спектакли постановки LEAR намечены на 30 и 31 марта. Ранее Дмитрий Акриш поставил в Кургане «Морфий» по Михаилу Булгакову, спектакль был отмечен престижными наградами за пределами региона.

Татьяна Жаткина
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