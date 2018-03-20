Глава Мордовии рассказал о причинах высокой явки в республике

17:11 20 марта 2018 0

Мордовия отличилась на прошедших выборах высокой явкой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мордовия стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа и вошла в десятку регионов страны по высокой явке на выборы главы государства. Об этом «URA.RU» заявил руководитель республики Владимир Волков. Он объяснил это тем, что «Мордовия всегда голосовала за курс на развитие, мир и достойную жизнь граждан нашей страны». По предварительным данным, за Владимира Путина было отдано 85,35% голосов избирателей, при явке 77,86%.

«На выборах президента России 18 марта в Мордовии присутствовало рекордное количество наблюдателей — 2274 человека, в том числе четверо представителей ОБСЕ. Кроме того, на избирательных участках было установлено более 260 камер видеонаблюдения. В республике не зафиксировано серьезных нарушений. Мы поддержали лидера нашей страны, выбранный им курс развития, а это значит, что жители республики сделали ставку на прорывные технологии, на инновационную экономику», — сказал Волков.

По его словам, Мордовия вышла в абсолютные лидеры среди регионов РФ по доле инновационной продукции в общем объеме производства: на сегодня этот показатель составил почти 29%. «Нами многое сделано для развития региона, масштабные проекты реализованы при непосредственной поддержке президента России Владимира Владимировича Путина. Предстоит сделать еще больше, в том числе активно развивать социальную сферу, создавать условия для того, чтобы каждый человек жил в комфортных условиях. Мы хотим, чтобы также динамично развивались наша республика и Россия, хорошел Саранск, села и города Мордовии, чтобы росла промышленность, сельское хозяйство, строительство», — заключил Волков.