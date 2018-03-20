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20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
18:51  20 марта 2018 0

«URA.RU» — самое цитируемое СМИ Свердловской области по итогам года. Конкуренты далеко позади

Лого URA.ru, ura.ru, ура ру
Взаимное цитирование в расчет не бралосьФото: Анна Майорова © URA.RU
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Информационное агентство «URA.RU» возглавило годовой рейтинг самых цитируемых СМИ Свердловской области. С большим отставанием на втором и третьем местах интернет-издание Znak.com и портал E1.

«URA.RU» получило 2983,35 балла по индексу цитируемости аналитической компании «Медиалогия». Znak.com — 1697,53 балла, а Е1.Ru — 452,67 балла. В топ-5 свердловских СМИ также вошли «66.ру» (313,37) и «УралИнформБюро» (176,03).

Как отмечает «Медиалогия», в рейтинге не учитывались специализированные издания. Также в расчет не брались издания, которые пользуются взаимным цитированием. «Разработан математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ», — объясняют специалисты автоматизированной системы мониторинга. Исследование проводилось в период 1 января — 31 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что «URA.RU» сохранило позицию в январском топ-3 среди лидеров по цитируемости в соцсетях. Агентство уступает лишь РИА «Новости» и ТАСС. В день выборов президента России сайт вошел в десятку самых посещаемых сайтов Рунета. 18 марта на портал зашло более 1,5 млн посетителей.

Семен Гринберг
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